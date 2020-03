Emergenza Coronavirus: buoni spesa ad Ospedaletti, il Comune attiva anche conto per le donazioni rivolte alle persone in difficoltà

Il contributo statale per sostenere le persone in difficoltà economica ha riservato al Comune di Ospedaletti la cifra di 20.173 euro. Da questa mattina è stata attivata la procedura per accedere all'aiuto che consiste in un bonus di 20 euro a persona alla settimana per acquisti di generi alimentari, medicinali ed altri considerati di prima necessità, sino ad esaurimento fondi.



Significa che ogni componente di un nucleo famigliare avrà a disposizione quella cifra: due persone 40 euro, tre persone 60 e così via sino ad arrivare ad un tetto massimo di 100 euro a famiglia alla settimana. Davanti all'ingresso del Municipio sono stati posizionati i moduli da compilare per accedere all'utilizzo di questi buoni spesa che verranno rapidamente valutati ed approvati, nel pieno rispetto della privacy dei cittadini richiedenti. Per la compilazione dei moduli e per la loro validità, funge il principio dell'autocertificazione e di quanto previsto dalla Legge in caso di falsa attestazione.



"Già nel corso della mattinata una richiesta da parte di un nucleo famigliare è stata inoltrata ai competenti uffici comunali. A ulteriore sostegno per le persone in difficoltà l'amministrazione comunale di Ospedaletti ha aperto un conto presso Banco Poste dove poter fare donazioni. Gli amministratori comunali hanno già dato un segnale rinunciando agli indennizzi previsti per la loro attività pubblica" - affermano dal Comune.



"L'invito, rivolto a tutti i cittadini che possono donare ed aiutare chi ne ha veramente bisogno, è di versare qualsiasi cifra, anche la più modesta, per sostenere i loro concittadini in stato di necessità impellente. Le donazioni si raccolgono sul conto aperto presso Banco Poste. Codice Iban: IT79 I076 0110 5000 0001 3524 186Causale: aiuti alimentari causa Covid19" - concludono dal Comune.