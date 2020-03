Emergenza Coronavirus: a Sanremo nasce il gruppo Facebook 'Aiuti concreti nell'emergenza', spesa sospesa ma non solo

Su Facebook l'associazione Pro San Martino di Sanremo ha dato vita al gruppo pubblico, 'Aiuti concreti nell'emergenza'.



“In questo momento le persone in difficoltà sono molte e non tutte potranno usufruire di aiuti pubblici – affermano i promotori dell'iniziativa - Molti coloro che sino all'inizio dell'emergenza potevano condurre una vita economicamente autonoma e che purtroppo avranno bisogno di tempo per ritornare a farlo”.



Un aiuto importante è la spesa sospesa, che si sta diffondendo in Italia ed è già attiva in alcune realtà locali, come il Conad di San Martino, il Castellaro Market bar ed anche due negozi di Bussana. “In questo gruppo vi chiediamo di condividere notizie su chi intende proporre la spesa sospesa nelle proprie attività, diffondere l'idea presso i vostri contatti affinché sempre più realtà lo facciano. - aggiungono - Ci sono anche professionisti disposti a fornire consulenze telefoniche gratuite, comunicatecelo, sul gruppo”.



“I piccoli produttori agricoli e simili, come coloro che vendevano la loro merce al mercato e non possono farlo più, possono farsi conoscere sulla nostra pagina, perché il loro lavoro non scompaia. - spiegano - Chiediamo anche la collaborazione dei gruppo di volontari che in questo momento sono attivi per aiutare le persone in difficoltà. Vi chiediamo di aderire e condividere il più possibile sulle vostre pagine facebook, sulla vostre chat whatsapp, con il passaparola, come abbiamo fatto noi”.