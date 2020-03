Anche ad Aurigo questa mattina si è svolta l’iniziativa, promossa dall'Anci, in segno di lutto per le persone decedute a causa del Coronavirus e di vicinanza ai loro famigliari. Alle ore 12 il sindaco Luigino Dellerba, vicepresidente della Provincia di Imperia, ha infatti indossato la fascia tricolore e osservato un minuto di silenzio davanti alla sede del Comune. La cerimonia si è svolta in forma ufficiale con le bandiere del Municipio a mezz'asta.