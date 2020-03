Sanremo: Coronavirus, artisti ed artigiani creano gruppo Facebook per raccogliere fondi a favore dell'Ospedale Borea, ecco come partecipare

A Sanremo un gruppo di artisti, artigiani e hobbisti, ha deciso di portare la propria solidarietà all'ospedale di Sanremo in questo difficile momento legato all'emergenza Coronavirus. Così è nato il gruppo Facebook "Io, nel mio piccolo, contribuisco", amministrato da Edy Santamaria.

"In questo periodo critico per la vita di tutti gli abitanti della terra, molti cercano di rendersi utili per poter giungere al capolinea della crisi al più presto. Pur essendo un’iniziativa locale stanno dando la loro adesione molti artisti da tutta Italia" - raccontano dal gruppo

Si può partecipare in due modi: offrendo un’opera o prenotandola. "Chi vuole mettere a disposizione una sua creazione può postare una foto con i dati tecnici dell'opera, indicando la cifra di offerta. - spiegano - Chi vorrà prenotarla, lo segnalerà sotto la foto dell’opera ed effettuerà il versamento dell’importo, tramite bonifico direttamente sul conto corrente messo a disposizione dall'ASL n° 1".



"In questo modo i proventi raccolti andranno tutti direttamente all'ospedale di Sanremo per gli acquisti ritenuti necessari per l'emergenza Covid19 (mascherine, calzari, tute di protezione, etc.). - aggiungono - Sul gruppo troverete tutte le informazioni per la consegna delle opere aggiudicate, oltre agli aggiornamenti sull'entità delle donazioni".

Dal gruppo ricordano che: "Per chi volesse partecipare alla nostra iniziativa ricordiamo che il conto corrente è intestato a:



Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 - Regione Liguria

Banca CARIGE - Agenzia 1 di Arma di Taggia (Imperia) - Via Blengino 13,

IBAN: IT18 W061 7549 0910 0000 1415 490, SWIFT: CRGEITGG306.



Nella causale andrà specificato "erogazione liberale per emergenza COVID-19", gruppo FB "Io nel mio piccolo contribuisco. - e poi concludono - E' il momento di fare del bene e non a caso il nostro motto del gruppo è aiutare per aiutarci... non lasciamoli soli".