Ventimiglia: Leuzzi "185mila euro non sono 'mancette' e la Giunta si attribuisce meriti che invece non ha"

“Grazie al buon lavoro dell'attuale Governo attraverso il Decreto ‘Cura Italia’ ci troviamo oggi a disporre di un’importante somma di denaro, ben 185 mila euro, da destinare alle famiglie in situazione di indigenza nella nostra città, cifra che la Lega ha definito ‘mancette’, ma che in realtà costituiscono una preziosa risorsa”.

Interviene in questo modo il Consigliere del Pd a Ventimiglia, Federica Leuzzi, che prosegue: “E penso che la nostra giunta avrebbe fatto una figura migliore evitando di attribuirsi, in modo non opportuno, meriti che in realtà non ha, ma avendo semplicemente dato corso agli aiuti economici varati dal Governo, così come hanno fatto le Amministrazioni di Comuni limitrofi, ad esempio Camporosso e Sanremo. Sarebbe inoltre un'ottima iniziativa se questi fondi fossero utilizzati per una volta nei negozi di prossimità, che già da anni devono lottare contro le multinazionali della grande distribuzione, per cui invito coloro i quali beneficeranno di queste somme a spenderle, se possibile, appunto in queste botteghe, così da fare solidarietà nella solidarietà; ovviamente tutte le altre persone continuino a rifornirsi come e dove credono, ma sarebbe un gesto apprezzabile”.

“E' inutile insistere con sterili polemiche da campagna elettorale – termina Leuzzi - anche perché purtroppo le prossime elezioni saranno tra molto tempo a causa di questa pandemia”.