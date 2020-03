Sanremo: floricoltori del Ponente in piena emergenza, il sindaco Biancheri si fa portavoce con la Regione per la richiesta dello stato di calamità

Prima riunione questa mattina per il Tavolo della Floricoltura, ideato qualche settimana fa dall’assessore Lucia Artusi per pianificare il lavoro del comparto, e ora interamente dedicato all’emergenza Coronavirus che ha di fatto travolto le molte imprese floricole del nostro territorio.

Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore Lucia Artusi, il consigliere comunale Ester Moscato e il presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero si sono riuniti (a distanza) con i responsabili di Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Ancef e Distretto Floricolo per fare il punto della situazione. Le prospettive del settore sono a dir poco sconfortanti, c’è chi rischia di perdere il fatturato dell’intero anno per via di una crisi globale che ha investito le imprese floricole proprio in primavera, la stagione sulla quale in molti basano il giro d’affari di 12 mesi. Per molti il rischio chiusura è ben più di un fantasma all’orizzonte.

Per questo il sindaco Biancheri, dopo aver varato una serie di misure a sostegno dei commercianti locali e di chi si trova in difficoltà economiche, si farà portavoce anche delle problematiche del comparto floricolo attivandosi per fare da tramite con la Regione Liguria per la richiesta di stato di calamità al Governo. La speranza ulteriore è che nel prossimo decreto previsto per aprile siano compresi anche aiuti economici concreti per il settore floricolo.

Oltre alla richiesta di stato di calamità, l’amministrazione matuziana sta studiando altre formule a sostegno dei floricoltori: una moratoria per il pagamento dei magazzini del Mercato e un sostegno al credito con un anticipo sulla produzione del prossimo anno. Una terza via riguarda la formula per azzerare i costi per lo smaltimento del verde.

Nel garantire un pieno sostegno alle aziende floricole con l’apprezzamento delle categorie presenti oggi, il Comune ha poi rinviato l’appuntamento tra una quindicina di giorni, quando si potranno già avere le prime risposte in merito alle formule richieste per sostenere il comparto.