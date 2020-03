Proposta della Lega al Governo: Flavio Di Muro “Scudo penale a tutela operatori sanitari”

"È urgente che il governo intervenga con uno scudo penale per salvaguardare operatori e strutture sanitarie da eventuali cause o richieste di risarcimenti. Purtroppo, come succede spesso in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia, compaiono sciacalli pronti ad arricchirsi sulla pelle del prossimo. Paradossalmente il prossimo è chi da oltre un mese è in prima linea per salvare vite umane”.

Interviene in questo modo Roberto Turri capogruppo Lega in Commissione Giustizia insieme ai componenti della Commissione: Jacopo Morrone, Ingrid Bisa, Gianluca Cantalamessa, Flavio Di Muro, Riccardo Augusto Marchetti, Anna Rita Tateo, Luca Rodolfo Paolini, Manfredi Potenti.il Deputato ventimigliese, Flavio Di Muro, facendo una serie di richieste al Governo Conte. “Nello specifico – prosegue - gli sciacalli sono professionisti che in questi giorni promettono ai parenti e alle persone vicine alle vittime da Covid-19 un risarcimento per presunti errori commessi da medici e strutture sanitarie. E’ necessario tutelare queste figure professionali e occorre che il governo accolga la proposta della Lega e intervenga quanto prima prevedendo una sorta di scudo penale".