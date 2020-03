Olivetta San Michele: l'amministrazione devolve le indennità di marzo a favore della Protezione Civile

Anche il comune di Olivetta San Michele è sceso in campo nella lotta al Coronavirus. Il sindaco e gli assessori del borgo della Val Roya, devolveranno la loro indennità del mese di marzo a favore della Protezione Civile.

Inoltre l'amministrazione comunale coglie l'occasione per ringraziare l'associazione “R 'Amig dee Pilon d' Oc” per la generosa offerta di mille euro per l'acquisto di un kit contenente guanti, mascherina e gel disinfettante da distribuire ai residenti del comune di Olivetta San Michele.

“Vorrei ringraziare – ha dichiarato il sindaco Adriano Biancheri - i volontari, le forze dell'ordine, medici, infermieri che stanno affrontando questo nemico invisibile e dedicare un pensiero alle vittime di questo terribile virus”.