L'accesso a Internet è aumentato notevolmente negli ultimi anni e i consumatori si sentono sempre più a proprio agio nel fare affari online. Ma i criminali riconoscono anche il potenziale del web. Le stesse truffe che sono state effettuate per posta o per telefono sono ora disponibili su Internet e le nuove tecnologie stanno generando nuovi modi per commettere crimini contro i consumatori.

I truffatori usano schemi intelligenti per frodare milioni di persone all'anno. Spesso combinano le nuove tecnologie con i vecchi trucchi per indurre le persone a inviare denaro o informazioni personali.

Sono una voce senza volto su un telefono, un sito Web appariscente su Internet o un amico di un amico. Possono devastare i risparmi delle loro vittime da un back office, da loro casa o da una suite opulenta nel nuovo edificio della banca. Possono indossare abiti formali o vestirsi casualmente per essere più amichevoli.

Potrebbero non avere un legame apparente con le attività di investimento o usare nomi appariscenti per impressionare le loro vittime. Possono essere veloci, semplici e sicuri di sé quando parlano, oppure possono essere così timidi e calmi con una voce dolce che le persone quasi si sentono in dovere di dare loro i loro soldi. Per sapere di più potete leggere la seguente guida consigli per evitare le truffe nel trading online.

I truffatori di trading tendono a colpire i trader principianti che sono alla disperata ricerca di un reddito o che non hanno ancora praticato abbastanza.

Il miglior antidoto è la conoscenza. Il consiglio che possiamo offrirti è imparare i fondamenti del trading e sviluppare tecniche avanzate. Una volta dominato il mercato, non sarai più un obiettivo facile. Ecco perché è consigliabile prendere in considerazione:

Rileva gli impostori. Gli artisti della truffa spesso si pongono come qualcuno di cui ti fidi, ad esempio un funzionario del governo, un membro della tua famiglia, un ente di beneficenza o una società con cui intrattieni rapporti commerciali. Si prega di non inviare denaro o fornire le informazioni personali in risposta a una richiesta imprevista.



Eseguire ricerche su Internet. Inserisci il nome di una società o di un prodotto nel tuo motore di ricerca preferito aggiungendo parole come "commenti", "reclamo" o "truffa". Puoi anche cercare inserendo i numeri di telefono per vedere se altre persone hanno segnalato quei numeri in relazione a una truffa.



Non fidarti di ciò che dice il tuo dispositivo ID. con la tecnologia di oggi, i truffatori trovano più facile travisare le informazioni del dispositivo ID, quindi il nome e il numero che vedi sul dispositivo potrebbero non essere sempre sono reali. Se qualcuno ti chiama per chiedere denaro o informazioni personali, riaggancia il telefono. Se pensi che la persona che ti chiama possa dire la verità, chiama di nuovo un numero autentico per te.



Non pagare in anticipo in cambio di una promessa. Qualcuno potrebbe chiederti di pagare in anticipo per cose come i servizi di riduzione del debito, le offerte di credito e di prestito, l'assistenza di equità domestica o l'occupazione. Potrebbero anche dirti che hai vinto un premio, ma devi prima pagare tasse o commissioni. Se li paghi, probabilmente manterranno i tuoi soldi e scompariranno.



Considera le tue opzioni di pagamento. Le carte di credito offrono un livello significativo di protezione, ma non esistono altri metodi di pagamento. Effettuare trasferimenti di denaro attraverso servizi come Western Union o MoneyGram è rischioso perché è quasi impossibile riavere i soldi. Gli uffici governativi e le società oneste non richiederanno l'utilizzo di questi metodi di pagamento.



Prima di dare i tuoi soldi o informazioni personali, parla con un amico o un esperto di cui ti fidi. I truffatori opportunisti vogliono che tu prenda decisioni in fretta. Potrebbero persino minacciarlo.



Riagganciare il telefono per le chiamate automatiche preregistrate. Se si risponde al telefono e si sente una promozione delle vendite registrata, riagganciare e segnalare la chiamata alle autorità. Queste chiamate sono illegali e i prodotti che promuovono sono spesso falsi.