Imperia: indennità da 600 euro, il patronato INAPA (Confartigianato) è pronto per raccogliere le domande

La Confartigianato di Imperia informa che il proprio Patronato INAPA è operativo per la raccolta delle domande da trasmettere all'INPS per il pagamento del bonus di 600 euro previsto dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) come indennità in favore di particolari categorie di lavoratori.



L’indennità di 600 euro spetta alle seguenti categorie:



liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;

lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori agricoli;

lavoratori dello spettacolo;



"E’ importante ricordare che le indennità sopra descritte non sono tra di loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Non appena saranno attive le procedure per la trasmissione, il Patronato INAPA provvederà ad inoltrare le domande in ordine cronologico di raccolta.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Patronato INAPA di Confartigianato Imperia scrivendo una mail all’indirizzo patronato@confartigianatoimperia.it oppure telefonando ai numeri 0184/524522 e 393/8916430" - ricordano da Confartigianato.