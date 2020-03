'Una traccia commerciale', il brano del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini realizzato assieme ad artisti di vario genere e amici i

#iorestoacasa è lo slogan che ci accompagna in questo difficile periodo della nostra vita e Maurizio Ferrandini ce lo dimostra in un modo del tutto singolare. Una traccia commerciale è il suo nuovo brano che spazia dal rock alla dance, allegro e divertente, quasi a voler scongiurare il demone che ci affligge.

Il brano è accompagnato da un clip esilarante dove, artisti di vario genere e amici del cantautore sanremese, si esibiscono in divertenti playback casalinghi.



Tra i tanti volti sconosciuti scovati in ogni angolo d'Italia si esibiscono operai, medici, ristoratori, impiegati, commercianti, studenti ma si scorgono alcuni volti più noti come la mitica Linda Linetti (voce Skiantos di Pesissimo), il cantautore romano Alfredo Serafini, la stella emergente Isabel Tamiazzo e l'autore Ugo Rapezzi che che con entusiasmo e ironia, hanno accolto l'invito di Ferrandini prestandosi a questo gioco. Il proposito è passare 4 minuti spensierati in questo difficile periodo di quarantena con l'augurio che questo clip diventi presto un lontanissimo ricordo".