Speciale Coronavirus: oggi “2 ciapetti con Federico” in onda alle ore 14 con le #goodnews

In questo difficile momento legato all'emergenza Coronavirus c'è anche bisogno di buone notizie. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, la puntata di oggi di "2 ciapetti con Federico" in onda alle ore 14 sarà interamente dedicata alle #goodnews di questo periodo. Ci riferiamo alle piccole iniziative messe in atto per cercare di alleviare i problemi degli altri, per intrattenerli con cibo per la mente ed il corpo, ma anche per portare qualche sorriso. Per una volta quindi lasciamo da parte i bollettini medici ed i problemi economici legati al Covid-19.

La trasmissione, condotta da Federico Marchi, inizierà con un'intervista al Campione del Mondo di Coastal Rowing Federico Garibaldi, che racconterà come si stia allenando da casa in questi giorni, subito dopo interverrà Francesca Rotta Gentile che illustrerà l'iniziativa letteraria "Grandi autori a casa tua". Dopo il cibo per la mente si passerà al cibo per il corpo con Gianluca Capello di Cake Mamas per parlare delle colombe di Pasqua. Seguirà una replica dell'intervista a Fabio Ormea sulle sue particolari iniziative come edicolante. In chiusura saranno ospitati Salvatore Stella e Simone Noceti di Festiamo con il loro Tg per bambini fatto di laboratori e filastrocche.

La trasmissione, realizzata via skype nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, inizierà alle ore 14, e sarà visibile sui siti di Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale della trasmissione '2 ciapetti con Federico'.

