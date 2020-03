Serie di trasmissioni sulla divulgazione culturale del mondo cinese con l'associazione 'Civiltà Liberale'

L’associazione sanremese ‘Civiltà Liberale’, attraverso la sua associata Monica Corgnati, responsabile del settore Donne, promuove un’iniziativa di divulgazione culturale on-line.

Utilizzando la pagina facebook della Dr.ssa Corgnati, saranno trasmesse brevi sessioni d’introduzione al “Mondo Cina” toccando argomenti di interesse quali la lingua, la cultura, la filosofia e le tradizioni passando per l’affascinante mondo delle relazioni. L’iniziativa avrà, inoltre, lo scopo di alleviare le lunghe ore di confinamento e distanziamento sociale ai quali la popolazione si sta attenendo, con l’auspicio di poter proseguire anche al riprendere della normalità.

Questi i primi appuntamenti che, ricordiamo, saranno trasmessi in diretta facebook sulla pagina della Dr.ssa Monica Corgnati e poi ripostati sulla pagina dell’associazione Civiltà Liberale.

Domani alle 17:30 la presentazione con la struttura della lingua cinese (ideogrammi). Analisi sociale della crisi in Cina e spunti per la crisi di ognuno di noi. Venerdì prossimo alle 17:30 introduzione alla filosofia taoista: il dao (accenni di pinyin), suddivisione tra Ying e Yang, caratteri di Luna e sole, equilibrio cosa significa per ognuno di noi.

Lunedì prossimo alle 17:30 ‘La società e le contraddizioni’: contraddizione i due caratteri che la compongono, accenni ai toni. Contraddizione o equilibrio? Gli opposti nella civiltà orientale, spunti per l’applicazione nella vita pratica. Mercoledì 8 alle 17:30 ‘L’uomo nella civiltà cinese’. Venerdì 10 alle 17:30 ‘La natura nella cultura orientale’.