Sanremo: la Pasqua si avvicina, il negozio 'Giochiamo' di via Palazzo avvia il servizio gratuito di consegna giocattoli a domicilio

La Pasqua si avvicina e, anche in piena emergenza, è giusto regalare un sorriso ai più piccoli. Per questo Angela e Riccardo del negozio 'Giochiamo' di via Palazzo hanno messo in piedi un minuzioso servizio di consegna a domicilio.

Come funziona? È semplice: basta consultare il loro catalogo (che alleghiamo in tre file distinti) e poi contattare il numero 3896334281 per concordare la consegna gratuita. “È il nostro piccolo modo per ringraziarvi per tutto l'affetto che ci dimostrate durante tutto l'anno” dicono Angela e Riccardo

In allegato i cataloghi per effettuare gli ordini