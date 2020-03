Arma di Taggia: sono attivi i canali informativi dell'Alberghiero per il Corso Serale in servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità

E’ ancora possibile iscriversi e chiedere informazioni per il Corso Serale Diploma Alberghiero, in servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera presso l’Istituto E.Ruffini - D. Aicardi di Arma di Taggia. Infatti, nonostante la chiusura della scuola, rimangono attivi diversi canali per chiedere informazioni su questo corso.



Come? Telefonando alla segreteria dell'Istituto armese al numero 0184 46 10 82. Il corso doveva essere presentato nel corso degli Open Day tra febbraio e marzo, prima che entrassero in vigore i provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.