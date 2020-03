Sanremo: la LILT ha donato un ecografo portatile al reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale

Oggi, lunedì 30 marzo, la Sezione provinciale di Imperia della LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) ha consegnato un ecografo portatile alla Struttura Complessa Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo, in prima linea contro l’epidemia. Il macchinario è un presidio importante per la diagnosi e cura di pazienti affetti da COVID -19 e desidera essere una dimostrazione di vicinanza verso gli operatori sanitari.



Il Presidente, Dr. Claudio Battaglia, ha consegnato stamani l’apparecchiatura davanti al Padiglione Giannoni alla presenza del Direttore Generale ASL1 Imperiese Dott. Marco Damonte Prioli e del Direttore S.C. Malattie Infettive Dott. Giovanni Cenderello. "La LILT di Corso Mombello a Sanremo e la Delegazione di Bordighera hanno deciso da subito di rimodulare le proprie attività, chiudendo le sedi e introducendo lo smart working per i dipendenti, mantenendo però (grazie ai nostri encomiabili Volontari) il Servizio di Trasporto dei Malati Oncologici, perché l’emergenza Covid-19 non deve e non può ritardare l’accesso alle diagnosi e alle cure oncologiche. - spiegano dalla LILT - Con l’acquisto di questo Ecografo modello GE Healthcare LOGIQ V2 destinato all’ASL1 Imperiese, l’Associazione mantiene l’impegno verso la salute dei cittadini, sostenendo la struttura ospedaliera in questo difficile frangente".

“Alcuni giorni fa – ha postato stamani il Presidente Dr. Claudio Battaglia sul profilo FB della LILT Imperia Sanremo - mi sono confrontato con il Dott. Giovanni Cenderello, Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive, per vedere come potevamo essere utili nell’immediato per il suo Reparto e i suoi Collaboratori. Siamo arrivati a ragionare sull’utilizzo dell’ecografia al letto del malato respiratorio, efficace e a volte indispensabile metodica per farsi un’idea sufficientemente attendibile del progredire della malattia da Covid19. I Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori hanno sostenuto la scelta e con l’aiuto dell’Ingegneria Clinica della ASL 1 abbiamo individuato un ecografo portatile adeguato all’utilizzo. Contemporaneamente tra i nostri Volontari è iniziata una spontanea raccolta per contribuire a questa donazione”.

"Chi lo desidera può indirizzare una donazione alla LILT attraverso uno di questi metodi di pagamento, specificando nella causale: per acquisto ecografo LogiqV2 - versamento sul c/c postale 13196183 - bonifico bancario iban IT 43 U 06175 22700 000002804480 Banca Carige Sanremo" - ricordano.