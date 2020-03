Sanremo: emergenza Coronavirus, il videomessaggio dei capigruppo e del presidente Il Grande “Lavoriamo nella stessa direzione”

“Questo è il momento di rimanere nelle nostre case - commenta il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande - per la nostra salute e quella dei nostri cari ma anche per aiutare chi è in prima linea nel contrastare l'epidemia. È un momento di sacrifici, che richiede la collaborazione di tutti. Ecco perché con i capigruppo abbiamo voluto realizzare quest'iniziativa, per sottolineare come ciascuno di noi debba fare la propria parte, con la speranza che la nostra città e il nostro territorio possano rialzarsi presto. Ringrazio i capigruppo per la disponibilità e, in particolare, il consigliere Tommasini per aver dato un supporto tecnico nel raccogliere i contributi e nel confezionare il video. Tutti insieme continuiamo a lavorare nella stessa direzione: solo così possiamo superare quest'emergenza”.