Raccolta fondi del Rotary Club Sanremo Hanbury per acquistare materiale sanitario per l'ospedale Borea

Il Rotary Club Sanremo Hanbury sta effettuando una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di 1000 mascherine FFP2 e 5000 mascherine chirurgiche, con eventuali altri presidi sanitari sempre occorrenti per l'ospedale di Sanremo. Chi fosse interessato a fare un'offerta, può inviare un bonifico dell'importo desiderato sul conto corrente del Rotary Club Sanremo Hanbury con la seguente causale “Donazione per acquisto mascherine Ospedale di Sanremo”.



Banca Intesa San Paolo

IBAN IT 29 N 03069 09606 1000 0011 5118

Il Rotary Club Sanremo Hanbury si propone quale Ente di raccolta per l'appoggio dei fondi provenienti non solo dai propri soci, ma anche da persone singole e da altri Club per raggiungere più celermente l'importo necessario all'espletamento dell'ordine delle mascherine che si è già dovuto opzionare per averne la consegna, qualora si raggiunga la somma necessaria, ai reparti di Malattie Infettive, Rianimazione e Pronto Soccorso, già in questa settimana.