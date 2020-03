L'Asl 1 farà lo screening per l'accertamento di positivi a tutto il personale: i sindacati esprimono soddifazione

“Nonostante la risposta dell’Asl sia arrivata con un po di ritardo rispetto alla richiesta del sindacato, rincuora il fatto che l’azienda sia partita con i test sierologici”.

Le organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl) esprimono così soddisfazione per la decisione di avviare lo screening sierologico per l’accertamento della eventuale positività al Covid-19 a tutto il personale dell’Asl, delle strutture socio-assistenziali e riabilitative. “Auspichiamo – proseguono - considerando la notevole quantità di prelievi giornalieri, la possibilità di avere in pochi giorni un quadro più preciso e definito. Quadro che permetterebbe la realizzazione di percorsi più organizzati nell’arginare il diffondersi del virus tra e verso i lavoratori, nel ridurne l’alta percentuale di contagiati e nel garantire più sicurezza e maggiore controllo nel contenimento dell’epidemia”.