Emergenza Coronavirus: un messaggio di speranza dalla ASD Badalucco a tutte le realtà sportive provinciali

"Siamo convinti che al risveglio da questo delicatissimo momento, saremo tutti più forti e uniti, magari riusciremo ad apprezzare quelle piccole cose che avevamo perso di vista".



E' questo il messaggio di speranza lanciato dalla ASD Badalucco, in questo difficile momento di emergenza Coronavirus. L'importante realtà sportiva provinciale con sede nell'omonimo borgo della Valle Argentina ha scritto un messaggio ai suoi 'piccoli amici', i giovanissimi calciatori che in questo momento rispettando le misure precauzionali nazionali, stanno rimanendo a casa.



"Carissimi bambini di tutte le realtà Provinciali e non solo. La Asd Badalucco vuole complimentarsi con tutti voi sempre attenti, rispettosi e sensibili. In questo momento davvero difficile per tutti, voi siete stati davvero impeccabili dimostrando collaborazione con le vostre famiglie, i vostri insegnanti e in silenzio aspettate il via libera per poter tornare a sognare e giocare insieme".



"Noi come Asd Badalucco Direttivo, genitori e Bimbi, vogliamo inviare un grande abbraccio virtuale a tutte le realtà sportive della Provincia, rinviando ad un abbraccio vero e sincero quando tutto sarà risolto e potremo incontrarci per condividere insieme momenti di sport e amicizia" - concludono.