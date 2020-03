Emergenza Coronavirus: lezioni e laboratori a distanza, i genitori della scuola Asquasciati ringraziano le maestre

Un gruppo di genitori della classe Vª A della scuola Asquasciati di Sanremo ha voluto ringraziare le insegnanti della classe per le lezioni a distanza attivate in questo periodo di emergenza Coronavirus.



"Ci tenevamo molto a ringraziare tutto il corpo insegnante per la tempestività con cui hanno attivato le lezioni on line per i nostri bambini. La maestra Roberta e la maestra Bianca tutti i giorni tengono le loro lezioni in modo creativo e stimolante per i nostri figli. Insieme alle altre maestra ci fanno passare due ore insieme ed è ormai diventato un momento importante per la nostra giornata".



"I bambini sono entusiasti e non vedono l'ora di collegarsi perché così si sentono più vicini e un po' meno soli. Due ore che passano molto velocemente purtroppo. La nostra classe virtuale prevede le lezioni normali ma si arricchisce anche di molti lavoretti, come quello nella foto, che stimolano la fantasia dei bambini e li tengono per un po' lontani dai vari videogiochi. Quindi volevamo solo dire grazie maestre vi vogliamo un mondo di bene!"