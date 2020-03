Emergenza Coronavirus, da Ventimiglia, Vigneri (PD) replica alla Lega "Definire mancette 185mila euro è irrispettoso e vergognoso"

"Definire 'mancette’ il contributo di 185mila euro messo a disposizione dal Governo per il Comune di Ventimiglia, al fine dare un aiuto immediato alle famiglie e alle persone in situazione di indigenza, è veramente irrispettoso, offensivo e vergognoso".



Così, Roberto Vigneri, segretario cittadino del Partito Democratico replica alle critiche arrivate dalla Lega (LINK). "Lo sappiamo che il vostro obiettivo principale è criticare l’azione del governo, qualunque essa sia, ma adesso, datevi da fare per distribuire queste preziose risorse che costituiscono un primo strumento per aiutare chi è in difficoltà. - aggiunge - Se invece vi creano solo 'caos', restituitele, di modo che altri comuni italiani le possano utilizzare e nel contempo preparatevi a dare spiegazioni ai cittadini di Ventimiglia che hanno bisogno".