Emergenza Coronavirus: arriva la 'Spesa Sospesa' nelle botteghe dell'associazione 'Garabombo l'invisibile'

Ad Imperia l'associazione 'Garabombo l'invisibile' lancia l'iniziativa della "Spesa Sospesa" nelle sue botteghe. "Forse adesso è ancora prematuro o forse no, forse non dovremmo essere noi, o forse si... Ma se non è già successo presto anche da noi ci saranno tante persone che non potranno permettersi di fare una spesa decente, presto anche da noi ci saranno persone che non potranno pagare la bolletta" - spiegano dall'associazione.

L'iniziativa sarà attiva nei punti vendita di via Cascione 55 a Porto Maurizio e piazza Doria 21 ad Oneglia. "Non vogliamo arrivare a quel punto per agire, quindi invitiamo chi viene ad acquistare in bottega a lasciare una piccola offerta per chi non ce la farà, o ad acquistare un prodotto in più, o lasciare quel che può. - aggiungono - Sarà nostra cura fare avere a chi ne avrà necessità i prodotti richiesti. E non vogliamo arrivarci, perchè sappiamo quanto è dura dover chiedere aiuto in questa società individualista, che dell'affermazione personale ha fatto il metro di misura del valore di una persona, come se si dovesse stilare la classifica dei più bravi".



"Quindi se sei in difficoltà non esitare a contattarci in privato, ci conoscete, o magari conoscete qualcuno che ci conosce, fatevi avanti, andrà bene solo se riusciremo a stare insieme. - concludono dall'associazione - Oppure passa in bottega e prendi di quel che trovi. Chi può metta, chi non può prenda! Ovviamente l'invito che facciamo a tutti è: copiateci! Facciamo che tutta Imperia diventi Sospesa"