Emergenza Coronavirus: aiuti per fare la spesa, le linee guida del Comune di Sanremo "30 euro a persona per chi è rimasto senza reddito"

Aiuti per fare la spesa, il Comune di Sanremo ha stabilito le linee guida per accedere al servizio. L'argomento è stato al centro di una riunione operativa con il sindaco Alberto Biancheri, l'assessore Costanza Pireri, i dirigenti comunali alle finanze e ai servizi sociali, il segretario generale e gli uffici coinvolti per l'organizzazione e la gestione.



"Questa iniziativa è rivolta alle persone che, rimaste senza reddito per via dell'emergenza Coronavirus, si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà anche per quanto riguarda la possibilità di acquisto di generi di prima necessità come alimenti o farmaci" - spiegano dal Comune di Sanremo.

AIUTI ECONOMICI PER LA SPESA - Agli aventi diritto, il Comune di Sanremo concederà una capacità di spesa di 30 euro a persona. Tale sussidio potrà essere rinnovato fino ad esaurimento del finanziamento statale. Qualora il beneficiario abbia in carico altri componenti della famiglia, la capacità di spesa sarà incrementata proporzionalmente (ad esempio una famiglia di 4 persone riceverà 120 euro per fare la spesa).

COME FARE RICHIESTA - Per fare richiesta del sussidio del Comune di Sanremo occorre semplicemente compilare il modulo in allegato (consultabile sul sito istituzionale del Comune) e inviarlo a sicurezzasociale@comunedisanremo.it. In alternativa si può telefonare al numero 018452901 o via Whatsapp al numero 3285304627.

Gli incaricati del settore Servizi alla persona vaglieranno la richiesta e daranno conferma di accettazione all'utente.

COME FARE LA SPESA - Una volta accettata la richiesta, il beneficiario non dovrà ritirare alcun buono o voucher presso il Comune ma potrà da subito fare acquisti nei punti vendita indicati per la cifra accordata mostrando semplicemente il proprio documento di identità alla cassa del punto vendita e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Sanremo.

DOVE FARE LA SPESA - Il settore Servizi sociali del Comune stamattina ha inviato una missiva a tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e alle farmacie chiedendo di aderire all'iniziativa. E' attesa una risposta entro il 1° aprile. Le attività che aderiranno all'iniziativa saranno indicate anche tramite sito istituzionale.

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - Qualora una persona non sia autosufficiente e si trovi nell'impossibilità di fare la spesa personalmente, dovrà indicarlo sul modulo al momento della richiesta. Il Comune, che già da oltre 20 giorni ha attivato un servizio di assistenza domiciliare per gli anziani soli, si prenderà carico del servizio.

DONAZIONI - In questa fase emergenziale, il Comune ha deciso anche di attivare un conto corrente dedicato all'emergenza dove chi lo desidera potrà fare una donazione in favore dell'ente al fine di implementare ulteriormente i servizi ai più bisognosi in questa delicata fase emergenziale. Il numero di conto corrente sarà comunicato domani.

ALTRE FORME DI AIUTO - Si ricorda che oltre a questa forma di aiuto alle famiglie in difficoltà derivante da finanziamento statale, rimangono attivi tutti i canali comunali di aiuto alle persone in difficoltà, come l'Emporio solidale e tutta la rete di solidarietà già in essere.



"In questo frangente così delicato l'Amministrazione comunale rinnova il suo ringraziamento a tutti i volontari che operano nel terzo settore in aiuto dei più bisognosi" - sottolineano dal Comune.