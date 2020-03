Emergenza Coronavirus: a Seborga, la Grangia V.E.O.S.P.S.S. a disposizione delle autorità sanitarie

La Grangia dell’Ordine Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S., “Agriturismo Monaci Templari”, situata nel piccolo Comune di Seborga, nel ponente ligure, è stata messa a disposizione delle autorità sanitarie per accogliere medici ed infermieri durante l’emergenza COVID-19. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto “Phoenix” – Missione COVID-19.



"La struttura seborghina è classificata categoria 5 soli. Fra Flavio Gorni e Sorella Emanuela Rebaudengo, i due proprietari che dirigono personalmente la Grangia, hanno già presentato regolare domanda alla Regione Liguria (Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 della Protezione Civile: Avviso per l’acquisizione di alloggi da destinare a personale medico ed infermieristico). - spiegano dall'Ordine - Le quattro camere messe a disposizione sono attrezzate con bagno privato, servizi essenziali, riscaldamento, condizionatore, televisore, asciugacapelli e collegamento wifi. È inoltre prevista la colazione con prodotti biologici servita in camera. Tutte le aree sono sottoposte a sanificazione preventiva e giornaliera".