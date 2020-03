Dal fumetto alla musica live: l’emergenza Coronavirus e l’impatto sul mondo dell’arte nel focus con il disegnatore sanremese Larry Camarda (Video)

Il mondo dell’arte nella sua totalità sta vivendo l’emergenza Coronavirus senza vie di mezzo: da un lato il dramma di centinaia di eventi cancellati, dall’altro la grande visibilità con le ormai straripanti dirette social. Che piaccia o meno il momento è quello, con i suoi pro e i suoi contro, sempre in attesa di una nuova normalità che possa dare linfa nuova anche a chi ha scelto la creatività come ragione di vita e, perché no, di sostentamento.

Ne parliamo oggi con Larry Camarda, disegnatore e fumettista sanremese, ma anche musicista e organizzatore di eventi in zona e non solo. Con lui affrontiamo le problematiche presenti e future del mondo artistico, sia esso colore su carta o note sparate da un palco.