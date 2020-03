Alla CRI di Imperia 45 tute per l'emergenza Coronavirus, Giattanasio "Una donazione che arriva in un momento di difficoltà"

La Croce Rossa di Imperia ha ricevuto 45 tute per effettuare il servizio in questo momento di emergenza Coronavirus. A darne notizia è il presidente, Cav. Giuseppe Giannattasio che commenta: "A nome di tutti i Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana di Imperia ringrazio la ditta Plando di Imperia per aver donato 45 tute per effettuare il servizio a vantaggio della sicurezza dei nostri Volontari e dipendenti.