'Evita Perón', nata associazione che si rivolge alle donne per rivendicare i propri diritti

Il Commissario Provinciale FN Imperia Roberto Pardini annuncia la presentazione dell’associazione Evita Perón, costola di FN, che si rivolge alle donne, “oggi troppo spesso private della loro identità, perché tornino a rivendicare il loro diritto ad essere madri del futuro della nostra società”.

“L'associazione ha tra i suoi principali obiettivi: un’indennità alle madri e alle mogli casalinghe. Si chiede quindi un sostegno economico per la donna che liberamente decide e sceglie di non vivere lavorando fuori casa, ma rimanere all’interno della famiglia come nucleo, come asse portante della nostra società. L’indennità per la donna che sceglie questa strada è una priorità assoluta. Rimarchiamo come la madre di famiglia sia esclusa da qualsiasi previdenza, essendo l'unico lavoratore al mondo a non conoscere salario, né garanzie, né limite di ore lavorative, né domeniche, né ferie, né riposo, né indennità di licenziamento, nessun TFR, né scioperi di alcun genere”.