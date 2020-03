Bordighera: la Giunta dona alla Croce Rossa 1.800 euro per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità

Questa mattina la Giunta Comunale ha consegnato a Vincenzo Palmero, presidente del Comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana, il proprio fondo di solidarietà. La somma, pari a 1.800 euro, sarà utilizzata per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie più fragili, su indicazione dei Servizi Sociali.

“È un primo intervento, che abbiamo voluto attuare subito nell’attesa di ricevere le risorse che il Governo ha assegnato al nostro Comune - dichiara il sindaco Vittorio Ingenito - l’emergenza ha determinato un quadro di grande sofferenza economica ed ognuno di noi è chiamato a sostenere, per quanto possibile, chi sta vivendo momenti di disagio. Il fondo di solidarietà è stato creato, ad inizio mandato, con parte dei nostri compensi per sostenere le realtà e gli operatori che operano nel tessuto sociale cittadino; oggi, in uno scenario così drammatico, devolverlo alle famiglie in difficoltà ci è sembrata l’unica scelta possibile. Il mio grazie a tutti i componenti del Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana per l’instancabile e preziosa attività”.