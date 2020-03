Abito e sneakers: come fare l'abbinamento perfetto

Abito e scarpe sportive possono andare d'accordo? Assolutamente sì. Basta seguire alcune semplici dritte per non sbagliare e fare la scelta giusta.

Il primo suggerimento da prendere in considerazione è quello di fare sempre molta attenzione ai colori. Sì, perché abbinare le sneakers con un abito formale può essere ancora più complesso se non si riescono a coordinare i colori dei vari elementi. In questo caso il disastro è dietro l'angolo, ed è da evitare a ogni costo.

Si consiglia, quindi, di scegliere sempre un colore molto soft per la camicia, in modo tale da poter abbinare una bella sneakers uomo come quelle proposte da Boggi Milano, che spiccano per stile e varietà di colori disponibili.

La camicia è da preferire bianca o azzurra. Si dovrebbe sempre scegliere una tinta unita, o se proprio si desidera un tocco in più, si possono preferire dei modelli a righe molto sottili.

Anche la cravatta è importante e deve essere scelta con attenzione. Chi ha detto che questo elemento non si sposa bene con le sneakers? La cosa importante è sceglierla in base al colore dell'abito, facendo attenzione sia al tessuto che alle proporzioni. In questo caso la scarpa sportiva servirà a spezzare un po' il look e a renderlo più al passo con i tempi.

Si dovrebbe sempre preferire un modello di scarpa basso, più o meno tecnico ma di sicuro realizzato con materiali di alto livello: anche questo è un dettaglio di classe e quando ci si veste eleganti non si deve mai perdere di vista questo particolare, anche se con le scarpe sportive si desidera sdrammatizzare.

Occhio anche al calzino. Un dettaglio importantissimo per chi desidera abbinare eleganza e sportività. Si dovrebbero scegliere sempre in tinta con l'abito ma in una tonalità più chiara soprattutto se si opta per una scarpa neutra. In questo modo il tutto andrà ad armonizzarsi alla perfezione, creando un abbinamento molto cool.

Se si desidera sdrammatizzare ancora di più l'outfit, la scelta perfetta è quella della t-shirt bianca, un evergreen che non passa mai di moda. Attenzione a sceglierla in puro cotone e non troppo oversize, poiché sotto la giacca dell'abito potrebbe creare un brutto effetto. Si dovrebbe preferire un modello con una linea asciutta e abbastanza attillata, che aiuterà a creare un look decisamente unico, in quanto caratterizzato da un perfetto mix di eleganza e sportività.