Sanremo: weekend di controlli serrati della Polizia Municipale, su 99 persone controllate elevati 11 verbali

Anche nell’ultimo fine settimana sono stati particolarmente serrati ed attenti i controlli della Polizia Municipale di Sanremo. Controlli che vanno avanti dall’emissione del primo Decreto della Presidenza del Consiglio per verificare che sul territorio non circolino persone che non siano autorizzate.

Nel weekend appena terminato sono state controllate 99 persone su tutto il Comune matuziano e sono stati elevati ben 11 verbali, praticamente il 10% dei cittadini verificati. Buona invece la risposta degli esercizi commerciali, visto che su 146 controlli nessuno è risultato fuori regola.

Dal Comando della Polizia Municipale è stato confermato che i controlli non si fermeranno e, anzi, sono già regolarmente in atto fin da questa mattina. Sul territorio comunale vengono infatti regolarmente dispiegate le pattuglie, integrate anche da quelle di Polizia e Carabinieri.