Diano Marina: incendio di ieri al camion della 'Love Fruit', indagini dei Carabinieri in corso, si propende per l'atto doloso

Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Diano Marina, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Imperia, per risalire alle cause ed ai probabili responsabili dell’incendio che, ieri sera verso le 22.30 ha distrutto quasi completamente la cabina di guida del camion adibito a trasporto frutta della ditta locale ‘Love Fruit’.

Al momento gli inquirenti propendono per l’incendio doloso, anche se comunque la certezza non c’è al 100%. Alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un paio di persone dal luogo dell’incendio, pochi istanti prima che il fuoco avvolgesse il camion, ma ovviamente i Carabinieri stanno andando cauti, seguendo diverse piste.

Nel luogo in cui era parcheggiato il camion non ci sono telecamere, ma nella zona sono molte quelle pubbliche e private e, in queste ore, i Carabinieri stanno visionando le loro immagini. Solo al termine della attenta verifica delle stesse, si potrà capire con maggiore precisione cosa è realmente accaduto. Ovviamente in queste ore viene anche ascoltato il titolare dell’azienda.