Dalla Francia: a Mentone il comune chiude una strada per consentire il 'drive test' al Coronavirus'

Sono scattati questa mattina, a Mentone, i primi test diagnostici al Covid-19, come annunciato la scorsa settimana. Si tratta di test che vengono fatti direttamente in auto, in via Prato, dal laboratorio ‘Eurofin’.

Il sindaco di Mentone ha infatti voluto intensificare la lotta contro l'epidemia di Coronavirus permettendo di farsi testare. Il ‘drive test’ si svolge dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 16 ed è prescritto da un medico che invia la ricetta direttamente al laboratorio. Il medico biologo valida la richiesta e si mette in contatto con la persona per fissare un appuntamento.

Il principio è quello di permettere al paziente di rimanere nel suo veicolo per effettuare il tampone e limitare così i contatti e i rischi di contaminazione. 5 ore dopo il test i risultati sono disponibili.