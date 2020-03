Coronavirus, ieri sera lo sbarco dei 49 membri dell'equipaggio della costa Luminosa positivi al Covid, il comandante: "Grazie alla Regione per gli sforzi" (Foto e Video)

Sono sbarcati ieri sera i 49 membri dell’equipaggio della Costa Luminosa risultati positivi al covid-19. La nave da crociera, attraccata a Savona, era arrivata in porto nei giorni scorsi, portando con se molte persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio che erano infette dal coronavirus.







Restano a bordo della nave altri 120 membri dell’equipaggio, tra cui il comandante Ezio Di Nunzio, imperiese, ex allievo dell’Istituto Nautico del capoluogo. Il comandante ci ha rilasciato alcune dichiarazioni, ringraziando la regione Liguria per il lavoro svolto. “Li ringrazio per gli sforzi fatti, è stata lunga, ma mi hanno aiutato in tutti i modi”, ha dichiarato.



Di Nunzio, ha ripercorso la vicenda: “Ce ne siamo accorti con gli sbarchi a terra dei passeggeri per problemi che non sembravano legati al covid. Un passeggero aveva un ictus, un altro una polmonite, poi sono risultati positivi e così abbiamo capito di avere a bordo casi di coronavirus da chissà quanto tempo, italiani e stranieri. Non ce ne siamo accorti subito perché non c’erano problemi di influenza, anzi per il periodo dell’anno erano veramente pochi i casi di influenza. Invece con i primi sbarchi in emergenza sono saltati fuori”.