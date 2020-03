Coronavirus, è morto il consigliere comunale Claudio Ghiglione. Aveva 60 anni. Scajola: "Sono pieno di dolore"

Claudio Ghiglione non ce l'ha fatta. La scorsa notte il consigliere comunale di Imperia Insieme, 60 anni, ha perso la sua battaglia contro il coronavirus. Si è spento all'ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverato dallo scorso 17 marzo.



"Abbiamo tutti pregato per lui, ma non ce l'ha fatta, sono pieno di dolore e non ho parole", ha commentato il sindaco Claudio Scajola a Imperia News.



Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.