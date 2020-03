Coronavirus: cala nuovamente il numero dei morti nella nostra provincia, nelle ultime 24 ore sono stati due

Torna fortunatamente a calare il numero dei morti per Coronavirus nella nostra provincia. Dopo un nuovo 'picco' di 9 decessi nella giornata di ieri, le ultime 24 ore ne hanno portato due.

Numeri, quelli che possiamo fornirvi ma che, purtroppo, riguardano persone che non ci sono più. Certo, vista la situazione se e quando i numeri di casi positivi e morti è in calo, non possiamo far altro che esserne contenti, anche se un solo morto è sempre una tragedia.

Nelle ultime 24 ore sono morti due uomini, uno di 60 ed un altro di 68 anni. Con quelli odierni il bilancio sale a 66 morti dall'inizio dell'emergenza.



Anche agli Ospedali Galliera di Genova sembrano diminuire i decessi. Nelle ultime 24 ore sono morte due persone: un uomo di 64 anni e una donna di 91 anni. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Al San Martino di Genova 5 i morti nelle ultime 24 ore: una donna di 88 anni e quattro uomini: due di 77, uno 80 ed uno di 82 anni.

Diminuzione si registra anche alla Asl 5 Spezia con tre decessi. Si tratta di tre uomini di 73, 84 e 86 anni.



Tre i decessi registrati nella Asl 2 savonese: 2 uomini di 70 e 74 anni e una donna di 90 anni.