Emergenza Coronavirus: ristorante di Bordighera lancia su GoFundMe raccolta fondi per l'Ospedale Saint Charles

Da alcuni giorni il ristorante pizzeria San Marco Leo di Bordighera ha attivato una raccolta fondi per l'Ospedale Saint Charles. L'iniziativa è stata lanciata sul noto portale GoFundMe, a questo LINK.



"Quello che sta accadendo ora nel mondo e nella nostra amata terra è qualcosa a cui non eravamo pronti. - spiegano i promotori dell'iniziativa - Questa emergenza sanitaria sta mettendo in grave difficoltà gli ospedali italiani ed anche il nostro presidio locale è in grave affanno. Oltre a stare a casa, ci sentiamo in dovere di aiutare, per quanto possibile".



"San Marco LEO promuove, pertanto, una raccolta fondi nell'interesse di tutta la comunità. Vi chiediamo un piccolo contributo per ritornare felici a cenare sul mare e fare festa insieme sulla spiaggia" - concludono dal locale di Bordighera.