Coronavirus, Toti: "La parte più acuta dell'epidemia ce la siamo lasciata alle spalle, ma dobbiamo continuare con le misure di distanza sociale"

"I numeri ci dicono che siamo in una fase di diminuzione dell'aumento dei contagi. La curva sta piano piano rallentando, siamo nel picco più alto e ci auguriamo che nei prossimi giorni ci sia una discesa". Lo ha detto il presidente della giunta regionale ligure Giovanni Toti durante il consueto punto stampa serale, insieme all'assessore alla sanità Sonia Viale, all'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, al sindaco di Genova Marco Bucci e Andrea Stimamiglio, segretario regionale della Fimmg, federazione italiana medici di medicina generale, sull'odierna situazione dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Coronavirus.

Ad oggi sono 2758 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 113 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il Ministero, dei positivi totali, 1317 sono gli ospedalizzati, 175 dei quali in terapia intensiva. Sono al domicilio 1064 persone (30 in più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 377 (9 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 60 (8 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 397 (20 più di ieri). Le 1317 persone ospedalizzate sono suddivise, nello specifico, nel distretto dell'Asl1 215 (24 in terapia intensiva), Asl 2 181 (31 in terapia intensiva) al San Martino 283 (44 in terapia intensiva), all'Evangelico - 68 (8 in terapia intensiva), al Galliera 143 (17 in terapia intensiva) al Gaslini 1, a Villa Scassi 202 (21 in terapia intensiva) al Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo 6 mentre in Asl 4 75 (10 in terapia intensiva) e in Asl 5 143 (20 in terapia intensiva). Le persone infine, in sorveglianza attiva sono 3330.

"La parte più acuta dell'epidemia ce la siamo lasciata alle spalle, ha sottolineato Toti, ma dobbiamo continuare ad applicare le misure di distanza sociale". Il governatore ha poi comunicato che oggi sono state distribuite agli ospedali "27 mila mascherine e nei prossimi giorni verranno date anche alle residenze sanitarie assistenziali. La vera emergenza dei prossimi giorni, però ha sottolineato il presidente Toti, sarà quella di reperire e distribuire anche le tute per i sanitari". Nel contempo continuano i test sierologici sul personale sanitario e da domani verranno estesi anche al personale che lavora nelle Rsa e agli ospiti delle stesse. Abbiamo già stabilito, poi, che continueremo con altre categorie e tra queste i lavoratori servizi pubblici essenziali, dei cantieri, degli addetti alla catena alimentare, e contiamo di farli nelle prossime due settimane".

In termini di test e tamponi Toti si mostra sicuro: la Regione Liguria ha dato una buona risposta sia con il servizio ospedaliero che con quello territoriale. "Stiamo cercando di tenere testa ad una infezione, ricordiamolo, che ha le dimensioni della pandemia". Il Governatore poi, ha precisato che prossimamente partiranno le pratiche di somministrazione a domicilio delle terapie antivirali per curare pazienti affetti da Covid-19 in tutta la Regione. "Saranno sperimentate in tutta la Liguria nello stesso modo-ha concluso- o appena Aifa permetterà la distribuzione del farmaco oppure con un'apposita ordinanza da me firmata".