Ventimiglia: lettore ventimigliese ringrazia per il servizio svolto da medici e operatori sanitari dell'Asl 1

Un nostro lettore, il Dottor Francesco Lagher, ci ha scritto per ringraziare il servizio di medici e operatori sanitari in genere nella nostra Asl:

“Da oltre 16 anni vivo Ventimiglia e ringrazio il cielo d’esserci, in particolare per la sua eccellente assistenza sanitaria, provata direttamente dal 2008 a causa di un ictus e salvato all’Ospedale di Sanremo con la loro preziosa equipe. Poi nel corso degli anni varie patologie: fibrillazione atriale, BPCO ed infine Diabete mellito 2. Dal primo ricovero ne sono seguiti altri più o meno gravi, trovando sempre nei medici ed il personale tutto il massimo dell’assistenza medicale e sociale; ma la grande sorpresa è stata di ieri domenica, ricevere un messaggio del mio medico di base. In questi giorni di drammaticità per il Coronavirus, la priorità è tutta dedicata a chi purtroppo ne cade malato, per noi anche se affetti da varie patologie e con scarsissime difese immunitarie, unica soluzione e starsene a casa e seguire la nostra posologia di medicine. Ricevere il messaggio del dottor M.T., è stato qualcosa di molto sentito, la sensazione di non esser soli ed avere oltre ai consigli anche una sensazione di profonda stima e riconoscenza verso una persona che ti ha dedicato del tempo in questi tempi burrascosi. Che dire se non un grazie di cuore a voi tutti con profonda stima”.