Sanremo: vicenda del papà e figlio al supermercato, le considerazioni di un lettore

Un lettore dice la sua in merito alla vicenda del papà con il figlio di 7 anni al supermercato.

"Buongiorno redazione,

mi spaventa molto dover leggere che permangono atteggiamenti e comportamenti come quelli di quella persona che non sta alle regole ed egoisticamente reagisce colpendo con una denuncia chi stava facendo con paura il suo lavoro e chiedeva semplicemente di organizzarsi per evitare di entrare in due, come peraltro disposto da decreto ministeriale affisso all'entrata di ogni supermercato.

Ricordo che i bambini sono straordinari portatori di Covid19, non manifestano la malattia, ma la trasmettono in modo eccezionale.

Un genitore deve saper vivere ed organizzarsi per far parte di una società civile, trasmettendo ai figli la conoscenza dei comportamenti corretti per saper stare civilmente in società.

Inoltre nessuno dovrebbe sentirsi dire di lavarsi le mani, dovrebbe arrivarci da solo... una volta sulle pagelle vi era un voto per ‘pulizia personale’, di certo quel signore sarebbe stato rimandato a settembre.

Datemi genitori migliori e vi darò un mondo migliore.

(Aldous Huxley)

Ciao, Nino Dori".