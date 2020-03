iorestoacasa e cucino, i consigli dello chef Diego Pani per deliziare il palato e divertirsi in famiglia: “È il momento di riscoprire la cucina delle nostre nonne” (Video)

Sfogliando le pagine dei social sembra che l’attività preferita in tempo di ‘lockdown’ sia cucinare. C’è chi lo fa da sempre e, quindi, ha una certa dimestichezza e chi, invece, ha fatto di necessità virtù per imparare qualcosa di nuovo e si cimenta per la prima volta ai fornelli con risultati altalenanti.

Lo chef Diego Pani del ristorante ventimigliese ‘Marco Polo’ ha accettato il nostro invito per dare una mano ai novelli cuochi in modo che tutti possano avere qualche dritta sul menu ideale in un periodo nel quale di certo non è facile bruciare calorie. Senza dimenticare una parola di conforto e di speranza per i tanti ristoratori che ora temono per il loro futuro.