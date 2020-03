Taggia: conferma della Giunta guidata da Mario Conio, sospesi tutti i tributi in scadenza tra febbraio e luglio

“Sono giornate difficili e complesse per tutti noi, oltre al dramma sanitario che stiamo vivendo, dobbiamo temere le inevitabili ripercussioni sull’economia delle nostre famiglie. Vi siamo vicini, preoccupati per la situazione che si sta generando, ma decisi nell’affrontarla con la massima determinazione”.

Lo ha detto il Sindaco di Taggia, Mario Conio, in queste ore particolarmente dure per tutti ed anche per lui che, oltre ad aver contratto il Covid-19, ha perso il padre per lo stesso virus. “Il Governo – prosegue Conio - ha annunciato la prossima pubblicazione di un nuovo Decreto con misure a sostegno delle famiglie, alimentato in grande parte dall’anticipazione del Fondo di solidarietà nazionale, fondo dal quale il nostro Comune, essendo virtuoso non accinge, e da circa 400 milioni di euro da dividere tra i Comuni, cifra alla quale dovremmo potere invece accedere. In attesa di questi provvedimenti, domani approveremo in Giunta alcune misure a sostegno dei cittadini prevedendo la sospensione dei termini per il pagamento dei seguenti tributi locali”.

Ad oggi sono previste per il 30 aprile: la 2a rata dell’ICP permanente, la 2a rata della Tosap permanente e la Tosap annuale per grandi utenti: il 31 luglio la 3a rata ICP permanente e la 3a rata della Tosap permanente. In scadenze diverse, invece, sono previste: le rateizzazioni di Tari e Imu, quelle per mercato ambulante e fiere, l’Icp e Tosap temporanee.

Conio ha confermato che la Giunta ha deciso di sospendere i tributi in scadenza nel periodo febbraio-luglio fino al 31 luglio e, pertanto, inizieranno a decorrere dal 1° agosto. Il mancato pagamento dei tributi alle scadenze originarie, non comporterà l’addebito di sanzioni né di interessi.

Le scadenze per il pagamento della Tari per l’anno in corso sono determinate, salvo successiva convalida dell'Organo consiliare all'atto dell'approvazione del prescritto Piano Finanziario e della deliberazione del Bilancio 2020/2022 ed in deroga ad ogni altra disposizione regolamentare, in questo modo:

- 1ª rata scadenza 30 settembre 2020;

- 2ª rata scadenza 30 novembre 2020 (termine valido anche per il pagamento in unica soluzione);

- 3ª rata scadenza 31 gennaio 2021;

A queste azioni vanno aggiunte le iniziative già intraprese ovvero:

- l’estensione dell’esenzione straordinaria dell’imposta di soggiorno sino al 30 giugno;

- la sospensione del pagamento dei parcheggi blu;

- la sospensione del pagamento della rata dell’asilo nido per il mese di marzo.

“Di concerto con gli altri Comuni della Provincia e tramite l'ANCI – termina il Sindaco di Taggia - chiederemo un intervento del Governo che determini uno spostamento della scadenza del 16 giugno per il pagamento dell'acconto IMU, garantendo contestualmente agli Enti Locali le corrispondenti risorse”.