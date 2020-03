"Se non siete residenti dovete lasciare le abitazioni ospitanti": la Polizia di Stato smaschera il falso volantino

"Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza". Queste le parole presenti in un volantino siglato Ministero dell'Interno, che sta facendo il giro di tutti i cellulari degli italiani e anche di molti savonesi.

"Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti: documento di identità con foto e specificato indirizzo di residenza e documento di locazione/contratto di affitto" continua il volantino.

Però si tratta di un documento falso come sottolineato dalla Polizia di Stato: "In alcune province italiane sono stati sequestrati falsi volantini scritti su carta intestata Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con logo della Repubblica Italiana. Contengono informazioni false e ingannevoli. Se li trovate, non tenete conto delle indicazioni contenute e segnalateli alle forze di polizia" specificano.

Il volantino quindi contenente la fake news, specificava che tutte le presenze non giustificate verranno denunciate e ci sarà anche un'ammenda fino a 206 euro, l'arresto fino a 3 mesi e la reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi.