Sanremo: paventato spostamento degli ospiti dal 'Borea', una esigenza regionale per i pazienti dimessi dagli ospedali

“Stiamo lavorando in totale serenità per lo spostamento degli ospiti della casa di riposo ‘Borea’ di Sanremo, in accordo con l’Asl 1 Imperiese e le decisioni che verranno prese, saranno comunque tutte nella massima sicurezza e comfort degli stessi ospiti e dei dipendenti”.

Interviene in questo modo l’Assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, in relazione alle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale nella trasmissione di venerdì scorso. L’indicazione sullo spostamento è di carattere regionale. L’Ente, infatti, ha chiesto alle singole Asl di trovare luoghi dove poter ospitare eventuali isolamenti ed anche i pazienti che devono essere dimessi dagli ospedali.

Tra l’altro la casa di riposo ‘Borea’ rimane proprio sotto l’ospedale omonimo e si era prospettata la possibilità che gli ospiti della stessa potessero essere spostati in quella di nuova costruzione che rimane nella stessa via Borea. Come ogni Asl anche nell’imperiese si sta procedendo in questo modo per l’esigenza che è presente in tutte le province della Liguria.