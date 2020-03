Sanremo: è mancato Giovanni Demontis, i ringraziamenti della famiglia a medici e infermieri

Giovanni Demontis, 84 anni socio dell"Associazione Nazionale Carabinieri’, è mancato all'affetto dei suoi cari questa notte vittima del Covid-19 che ha aggravato una situazione di salute già segnata da anni di cure per un altro male.



La famiglia vuole ringraziare i medici che in questi anni si sono presi cura del loro caro "ad iniziare dal medico di famiglia Dott. Silvano Croese poi un doveroso ringraziamento col cuore ai Dottor Tullio Calzamaglia, Enrico De Astis, Lucilla Rocchi, al personale infermieristico Francesca, Nives, Cristina, Daniela, Paola e Silvia per le amorevoli cure che gli hanno prestato negli ultimi 3 anni dimostrando un gran cuore in primis e tanta professionalità nei confronti di nostro padre la dottoressa Katiuscia Sciolè per averlo accompagnato nel suo ultimo viaggio dandogli quella carezza che purtroppo non abbiamo potuto dare noi e un grazie anche ai medici del reparto infettivi in particolare all'infermiera Paola Martini e al Dottor Bruno Alberti per la delicatezza e dolcezza dimostrate nel comunicare il bollettino medico quotidiano. Un grazie di cuore Famiglia Demontis”.