Coronavirus: 400 milioni della Protezione Civile per persone in difficoltà, ecco le cifre da distribuire per i comuni

Il Governo come annunciato ieri dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'economia Roberto Gualteri ha anticipato i 4,3 miliardi del fondo di solidarietà ai comuni previsti a maggio, e ha aggiunto, tramite un'ordinanza della protezione civile, un bonus di 400 milioni, sempre da destinare a tutti i comuni italiani, da distribuire alle persone in difficoltà per reperire i beni di prima necessità in questa emergenza Coronavirus.

La protezione civile nazionale ha reso noto che ai comuni con popolazione sino ai 5mila abitanti viene riconosciuto un contributo non inferiore ai 20mila euro; ai comuni con popolazione da 5mila a 30mila abitanti un contributo di 50mila euro; ai comuni con popolazione da 30mila abitanti a 69mila abitanti 80mila euro; ai comuni capoluogo di provincia e di regione 150mila euro.

Nella nostra provincia arriverà circa un milione e mezzo (1.429.687,26) che sarà così ripartito: Airole 3.461,80, Apricale 6.195,45, Aquila d'Arroscia 1.089,91, Armo 878,68, Aurigo 2.330,93, Badalucco 8.495,76, Bajardo 3.185,22, Bordighera 65.174,30, Borghetto d'Arroscia 3.319,66, Borgomaro 5.801,32, Camporosso 46.055,07, Caravonica 1.798,93, Castelvittorio 9.294,05, Castellaro 2.327,27, Ceriana 10.615,25, Cervo 7.331,15, Cesio 2.161,49, Chiusanico 3.891,09, Chiusavecchia 3.670,46, Cipressa 8.577,74, Civezza 3.480,19, Cosio d’Arroscia 1.142,49, Costarainera 5.207,51, Diano Arentino 5.048,70, Diano Castello 14.923,87, Diano Marina 32.078,31, Diano San Pietro 8.453,91, Dolceacqua 16.385,53, Dolcedo 9.866,26, Imperia 238.246,72, Isolabona 5.687,70, Lucinasco 2.493,08, Mendatica 1.180,74, Molini di Triora 4.796,54, Montalto Carpasio 4.401,48, Montegrosso Pian Latte 761,61, Olivetta San Michele 1.596,05, Ospedaletti 20.173,62, Perinaldo 7.596,03, Pietrabruna 3.990,59, Pieve di Teco 9.720,74, Pigna 6.617,68, Pompeiana 6.116,55, Pontedassio 15.408,04, Pornassio 5.952,19, Prelà 3.973,51, Ranzo 4.151,79, Rezzo 2.211,89, Riva Ligure 20.736,73, Rocchetta Nervina 2.693,50, San Bartolomeo al Mare 21.514,72, San Biagio della Cima 10.991,64, San Lorenzo al Mare 7.302,73, Sanremo 347.000,21, Santo Stefano al Mare 11.297,63, Seborga 2.295,17, Soldano 8.959,26, Taggia 97.796,95, Terzorio 1.894,59, Triora 3.164,19, Vallebona 1.311 10.611,72, Vallecrosia 51.417,04, Vasia 2.827,20, Ventimiglia 185.953,51, Vessalico 2.353,26, Villa Faraldi 3.558,36.

Ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo del 18 aprile 2016 a 50 buoni spesa acquistabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

I sindaci dei comuni provvedono quindi ad individuare la platea dei beneficiari del contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid19 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Il riparto per nucleo familiare del buono spesa è assegnato è assegnato una tantum pari a 300 euro.