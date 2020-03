Diano Marina: camion per il trasporto di frutta distrutto da un incendio, intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri

Un incendio sulle cui cause dovranno poi indagare i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri ha distrutto quasi completamente la cabina di un camion adibito al trasporto di frutta, in piazza Taramasco a Diano Marina.

Il fatto è avvenuto questa sera e, sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Imperia, che hanno spento le fiamme ed avvertito i Carabinieri. Al momento non si conoscono le cause del rogo anche se non sono da escludere quelle del dolo.

Secondo i primi riscontri, infatti, sarebbero state viste delle persone appiccare le fiamme. Gli inquirenti dovranno anche verificare eventuali telecamere presenti sul posto. I danni al camion sono ingenti.