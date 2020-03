Taggia: distrubuzione piantine dell’Istituto 'Ruffini Aicardi' ma non in Azienda

"Come Direttore dell’Azienda agraria annessa all’IIS 'Ruffini Aicardi' di Sanremo, desidero precisare che una mail spedita ieri dalla scrivente ad un gruppo di amici, circa la disponibilità di piantine fiorite dell’azienda agraria dell’Istituto, è diventata 'virale'!". A dirlo è la Prof.ssa Francesca Antonelli che suggerisce però alcuni accorgimenti: "Ringrazio chi l’ha condivisa nello spirito di sostenere la Scuola, non può che fare piacere prendere atto che, in questo momento in cui siamo costretti all’isolamento personale, tanti cittadini condividano il desiderio di aiutare questa parte preziosa della nostra Scuola, ma tengo a precisare a questo punto che la priorità è rispettare le disposizioni legislative che limitano gli spostamenti ai fini del contenimento del Coronavirus (ad esempio all’interno del proprio Comune di residenza) e, poiché il personale è in numero estremamente ridotto, si comunica di NON RECARSI IN AZIENDA, ma di inoltrare le proprie richieste all’indirizzo mail ortoaicardi@gmail.com in modo da concordare le modalità più appropriate per il ritiro. Sperando di potere vedere tutti in azienda appena questa terribile emergenza sarà terminata".