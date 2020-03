Online a breve il primo singolo frutto della collaborazione fra Filippo Alborno e DoubleMind

È stato annunciato ieri il primo singolo frutto della collaborazione fra Filippo Alborno, il noto manager sanremese, e DoubleMind, giovane rapper anch’egli proveniente della città dei fiori che si è imposto come uno degli artisti piu promettenti del nostro panorama.

Il pezzo, intitolato 'Se va così' sarà disponibile presso tutti i digital store a partire da venerdì 10 aprile. Si presenta come un prodotto molto innovativo capace di sintetizzare l’hip-hop rap con la musica house, due generi apparentemente antitetici ma che nella loro fusione hanno portato ad un risultato paricolarmente innovativo capace di imporsi nelle tendenze musicale correnti.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto assieme a DoubleMind: avere a disposizione una produzione internazionale del calibro di bro connexion ci ha sicuramente aiutati a rendere questo pezzo senza confini e conferirgli un grande potenziale; speriamo che in un questo momento di profonda difficoltà per il nostro paese possa essere una fonte di distrazione ed intrattenimento per i nostri cittadini e non solo” - queste le parole del giovane manager visibilmente entusiasta.

Le aspettative dunque sono molto alte, non ci resta che aspettare il 10 aprile dunque.