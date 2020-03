‘Mente’, il singolo d'esordio intimo e notturno del cantautore imperiese Fab (video)

Nei giorni scorsi è stato rilasciato in versione digitale il singolo d’esordio ‘Mente’ del cantautore imperiese Fab. ‘Mente’, il cui testo, intimo e notturno, si sposa perfettamente con il tappeto musicale creato per l’occasione da Mario Natale e Kino Rossini, è il primo sbalorditivo brano dell’artista ligure per Saifam Music che va a braccetto con sonorità pop, oltre ad una scrittura molto personale e introspettiva.

«Ho scritto questo brano all'alba di una notte passata a vivere quello di cui parla – racconta Fab – compresi immediatamente il potenziale che nascondeva, ricco di emozioni vere e vissute. E' chiaro che scrivere e cantare cose vere e vissute non fa sempre bene, a volte ti far rivivere emozioni ma io scrivo per esorcizzare questi mali creando una sorta di antidoto e medicina. È una canzone dedicata alle persone notturne e alla fragilità che li tiene svegli, a chi fa i conti con sé stesso, perché in quelle ore li è davvero dura trovare distrazioni che mascherano ciò che è reale.»

Il videoclip di ‘Mente’ è stato diretto da Ilaria Sasso:









BIOGRAFIA

Fab, pseudonimo di Fabrizio Fabiano è nato a Imperia il 19 ottobre 1985 sotto il segno della bilancia.

Amante della notte della luna e di tutto quello che fa parte dell'atmosfera notturna, sin da piccino è sempre stato affascinato dalla musica creando diversi progetti musicali tra cui i 'Last Day of Summer', band che nel 2018 accompagnò Sting e Shaggy durante la loro esibizione in veste di ospiti al Festival di Sanremo.